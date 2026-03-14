Provincia autonoma di Trento stanziati circa 475 mila euro per le minoranze linguistiche

La Provincia autonoma di Trento ha annunciato un finanziamento di circa 475 mila euro destinato alle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio. Per il 2026, sono stati previsti due differenti stanziamenti per sostenere progetti e iniziative legate alla tutela e alla valorizzazione di queste comunità. La somma sarà suddivisa in due tranche, entrambe finalizzate a rafforzare la presenza e la cultura delle minoranze linguistiche.