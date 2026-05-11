Stanley Tucci stregato da Portonovo | il dietro le quinte dell' incontro da Emilia La titolare | Boom di prenotazioni dall' America

Da anconatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella baia di Portonovo, il ristorante Emilia è stato il luogo di riprese per una produzione internazionale di BBC e National Geographic intitolata ‘Tucci in Italy’. La scena si è svolta per alcuni giorni, trasformando l’area in un set di livello globale. La titolare del locale ha riferito che, in conseguenza delle riprese, si è verificato un aumento significativo delle prenotazioni provenienti dagli Stati Uniti.

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Per alcuni giorni la baia di Portonovo si è trasformata in un set internazionale. Il ristorante Emilia è diventato teatro della produzione internazionale targata BBC e National Geographic ‘Tucci in Italy’.  Il protagonista? Un divo dal fascino intramontabile: Stanley Tucci. L’attore, celebre per.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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