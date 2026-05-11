Stanley Tucci stregato da Portonovo | il dietro le quinte dell' incontro da Emilia La titolare | Boom di prenotazioni dall' America

Nella baia di Portonovo, il ristorante Emilia è stato il luogo di riprese per una produzione internazionale di BBC e National Geographic intitolata ‘Tucci in Italy’. La scena si è svolta per alcuni giorni, trasformando l’area in un set di livello globale. La titolare del locale ha riferito che, in conseguenza delle riprese, si è verificato un aumento significativo delle prenotazioni provenienti dagli Stati Uniti.

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