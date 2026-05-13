Stand up comedy | al Castello di Galliate lo show di Angelo Amaro
Venerdì 15 maggio, il castello di Galliate ospiterà uno spettacolo di stand up comedy con Angelo Amaro, organizzato dal centro culturale Big Lebowski di Novara. L’evento si svolgerà nel Salone neogotico del castello, proseguendo la serie di appuntamenti dedicati alla comicità dal vivo. La serata vedrà la partecipazione di artisti che portano sul palco monologhi e battute per intrattenere il pubblico presente.
Proseguono gli appuntamenti di stand up comedy al Castello di Galliate organizzati dal centro culturale Big Lebowski di Novara: venerdì 15 maggio sul palco del Salone neogotico arriva Angelo Amaro. L'appuntamento è alle 21 con lo spettacolo "Sempre peggio".Cresciuto sui palchi del Torino Comedy.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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