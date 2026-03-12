Stand up comedy | al Castello di Galliate arriva Serena Bongiovanni

Domenica 15 marzo al Castello di Galliate si terrà uno spettacolo di stand up comedy con Serena Bongiovanni. L’evento è organizzato dal centro culturale Big Lebowski di Novara e fa parte di una serie di appuntamenti dedicati a questo genere teatrale. La serata vedrà l’artista esibirsi davanti al pubblico presente nella location storica.

Proseguono gli appuntamenti di stand up comedy al Castello di Galliate organizzati dal centro culturale Big Lebowski di Novara: domenica 15 marzo arriva Serena Bongiovanni. L'appuntamento è alle 21 nel salone neogotico, dove di Paola porta in scena il suo spettacolo "Foramalocchiu". Nel 2020 inizia a studiare stand up comedy presso la scuola Comedy Studio del Tac - Tutta un'altra comicità - e, dal 2021, inizia a girare diversi palchi in Italia con pezzi inediti. Dal 2022 insegna storytelling creativo sul disagio e l'imbarazzo con l'attrice torinese Lara Mottola, progetto liberamente ispirato al programma americano di successo Mortified.

