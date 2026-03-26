Domenica 29 marzo si svolgerà uno spettacolo di stand up comedy al Castello di Galliate, organizzato dal centro culturale Big Lebowski di Novara. L'evento vedrà la partecipazione di Matteo Fallica, noto comico del panorama italiano. La serata fa parte di una serie di incontri dedicati a questo genere di intrattenimento nel suggestivo contesto del castello.

Proseguono gli appuntamenti di stand up comedy al Castello di Galliate organizzati dal centro culturale Big Lebowski di Novara: domenica 29 marzo arriva Matteo Fallica. L'appuntamento è alle 21 nel salone neogotico, con lo spettacolo "Troppo noi". Bolognese classe 1989, Matteo Fallica si avvicina alla stand-up comedy nel 2018 con i primi open-mic fra Bologna, Milano e Torino. Nel 2022 debutta il primo tour: "Cicale". Nel 2023 è stato fra i comici scelti per aprire gli spettacoli del tour "Salutava Sempre" di Alessandro Cattelan. Tra il 2024 e il 2025 gira l'Italia con il suo secondo show di stand-up comedy, "Random". In televisione, ha partecipato a tre edizioni di “Stand-Up Comedy” su Comedy Central. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Stand up comedy: al Castello di Galliate lo show di Matteo Fallica

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