Stalking dopo la condanna Minacce a un avvocato

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Telefonate continue, numeri sconosciuti, messaggi vocali inquietanti e frasi come "guardati le spalle". È questo il quadro dell’inchiesta che vede indagato un 54enne residente in provincia dell’Aquila, accusato di aver perseguitato un avvocato del foro di Rimini e la sua compagna. La richiesta di rinvio a giudizio è stata firmata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L’udienza preliminare è stata fissata dal giudice Alessandro Capodimonte per il 7 ottobre. Dietro alla vicenda ci sarebbe una storia personale complicata e già finita in tribunale. Secondo quanto emerso, l’uomo aveva avuto in passato una relazione tormentata con la madre della compagna dell’avvocato, fatta di continui tira e molla e rapporti sempre più tesi con i familiari della donna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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