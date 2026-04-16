Condanna per abusi e stalking su minore | 13 anni a un 58enne la sentenza arriva dopo la tragedia

Un uomo di 58 anni è stato condannato a 13 anni di reclusione per abusi e stalking su un minore. La sentenza è stata emessa dopo anni di indagini e testimonianze, che hanno portato alla scoperta di una vicenda caratterizzata da silenzi, timori e tentativi di sfuggire a un incubo. La vicenda si è conclusa tragicamente con il suicidio della vittima, lasciando un segno indelebile nella comunità.