Condanna per abusi e stalking su minore | 13 anni a un 58enne la sentenza arriva dopo la tragedia
Un uomo di 58 anni è stato condannato a 13 anni di reclusione per abusi e stalking su un minore. La sentenza è stata emessa dopo anni di indagini e testimonianze, che hanno portato alla scoperta di una vicenda caratterizzata da silenzi, timori e tentativi di sfuggire a un incubo. La vicenda si è conclusa tragicamente con il suicidio della vittima, lasciando un segno indelebile nella comunità.
Una vicenda lunga anni, fatta di silenzi, paura e tentativi di liberarsi da un incubo che alla fine ha lasciato un segno irreparabile: il suicidio. È questo lo sfondo del processo concluso davanti alla prima sezione del Tribunale di Messina, presieduta da Adriana Sciglio, che ha condannato un.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Caso Epstein, ritrovata la denuncia contro Trump per abusi su una minore: "Avevo 13 anni all'epoca dei fatti"
Leggi anche: Violenza sessuale su minore 6 anni fa, 49enne arrestato dopo la condanna
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Abusi e prostituzione minorile. Sesso con ragazzini per denaro, condannato a oltre cinque anni; Abusi sulle figlie 13enni della compagna: dopo la condanna arriva il maxi risarcimento; Massaggi sotto i vestiti alle nipotine: condannato per abusi sessuali; Abusi sulla figliastra di 10 anni: condannato a 5 anni e 6 mesi. La Procura ne aveva chiesti sedici.
Abusi su Arturo Borrelli, confermata in Appello la condannaSi chiude, almeno sul piano civile, una lunga e dolorosa vicenda giudiziaria iniziata oltre trent’anni fa. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la ... napolivillage.com
La condanna a guerre, abusi e a chi crede di avere un’autorità senza limiti nella prima Via Crucis di LeoneCittà del Vaticano, 3 apr. (askanews) – Ci sono le guerre e i genocidi, le nebbie dell’indifferenza, le troppe madri che piangono i figli torturati e uccisi, le donne che soffrono, e chi è schi ... askanews.it
Cecilia Marottoli, 7 anni dopo l’incidente, il Tribunale di Rieti condanna l’uomo: decisivi l’alta velocità e le modifiche al fuoristrada - facebook.com facebook
«Donna brutalmente aggredita» a Olmedo: chiesta la condanna per due sassaresi x.com