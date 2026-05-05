Formia violenze e minacce in casa | arrestato dopo la condanna definitiva

A Formia, la Polizia ha arrestato un cittadino rumeno di 40 anni dopo una condanna definitiva emessa dalla Procura di Cassino. L’uomo, accusato di aver commesso violenze e minacce in ambito domestico, è stato prelevato nella sua abitazione nei giorni scorsi. L’arresto si è reso necessario a seguito di un provvedimento giudiziario che ne disponeva la carcerazione.

In particolare, gli agenti del Commissariato di P.S. di Formia hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti dell’uomo, residente a Formia, riconosciuto definitivamente colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia, commessi tra il 2019 ed il novembre 2021 nel territorio del comune pontino. L’attività investigativa, avviata a seguito della denuncia sporta dalla vittima, aveva consentito agli investigatori della Polizia di Stato di ricostruire un grave e protratto quadro di vessazioni e violenze, caratterizzato da ripetuti episodi di aggressioni fisiche, minacce ed intimidazioni avvenuti in ambito domestico. Gli...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Violenze domestiche a Grisì, tentò di strangolare la compagna: definitiva la condanna per un alcameseMONREALE – La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Palermo ha condannato in via definitiva A. Leggi anche: Violenze e minacce alla moglie durante la separazione, 45enne arrestato dai carabinieri dopo la chiamata al 112 Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, 40ENNE ARRESTATO A FORMIA; Picchiata e minacciata di morte dal marito, scappa e lo fa arrestare; Formia – Arrestato 40enne. E’ stato condannato per maltrattamenti in famiglia; Formia, condanna definitiva a due anni di carcere per maltrattamenti in famiglia. Formia, violenze e minacce in casa: arrestato dopo la condanna definitivaFormia, 5 maggio 2026 – La Polizia di Stato di Formia, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto un cittadino rumeno, classe 1986, in esecuzione di un provvedimento definitivo di condanna emesso dalla P ... ilfaroonline.it Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Formia si racconta in bici. Un video tra passato e futuro. #formia #giroditalia #bici #territorio - facebook.com facebook