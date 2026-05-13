Stadio Vigorito vertice in Prefettura | sicurezza e nuovi interventi prima della stagione

Nella mattinata di oggi si è tenuto un incontro in Prefettura per discutere delle misure di sicurezza allo stadio Vigorito in vista dell'inizio della nuova stagione sportiva. Presenti rappresentanti delle forze di polizia e della società sportiva, con l’obiettivo di pianificare interventi specifici e garantire un migliore controllo degli accessi. Sono state analizzate diverse proposte, in attesa di approvare le strategie definitive prima dell’apertura degli eventi.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha presieduto questa mattina, alle ore 10, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata alle condizioni di sicurezza dello Stadio Ciro Vigorito in vista della prossima stagione calcistica. Alla riunione hanno preso parte il Sindaco di Benevento, il Presidente della Provincia, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e i rappresentanti del Benevento Calcio, con l’obiettivo di definire gli interventi infrastrutturali e organizzativi ritenuti necessari per l’adeguamento dell’impianto sportivo. Nel...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stadio Vigorito, vertice in Prefettura: sicurezza e nuovi interventi prima della stagione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate In prefettura vertice sulla sicurezzaIl grave episodio criminoso verificatosi a Capalbio nella notte tra il 13 e il 14 marzo scorsi ha innescato una pronta e ferma reazione istituzionale... Sicurezza negli alberghi. Il vertice in Prefettura: "Lotta alle occupazioni"Alberghi chiusi per la stagione turistica terminata o per la cessazione dell’attività: le associazioni di categoria sono invitate a portare avanti...