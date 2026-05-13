Stadio Vigorito vertice in Prefettura | sicurezza e nuovi interventi prima della stagione
Nella mattinata di oggi si è tenuto un incontro in Prefettura per discutere delle misure di sicurezza allo stadio Vigorito in vista dell'inizio della nuova stagione sportiva. Presenti rappresentanti delle forze di polizia e della società sportiva, con l’obiettivo di pianificare interventi specifici e garantire un migliore controllo degli accessi. Sono state analizzate diverse proposte, in attesa di approvare le strategie definitive prima dell’apertura degli eventi.
Tempo di lettura: 2 minuti Il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha presieduto questa mattina, alle ore 10, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata alle condizioni di sicurezza dello Stadio Ciro Vigorito in vista della prossima stagione calcistica. Alla riunione hanno preso parte il Sindaco di Benevento, il Presidente della Provincia, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e i rappresentanti del Benevento Calcio, con l’obiettivo di definire gli interventi infrastrutturali e organizzativi ritenuti necessari per l’adeguamento dell’impianto sportivo. Nel...🔗 Leggi su Anteprima24.it
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