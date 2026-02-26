Alberghi chiusi per la stagione turistica terminata o per la cessazione dell’attività: le associazioni di categoria sono invitate a portare avanti un’opera di sensibilizzazione tra gli iscritti affinché le strutture ricettive non siano utilizzate per occupazioni abusive. È questo l’invito fatto dal prefetto Angelo Gallo Carrabba durante l’incontro tenuto ieri mattina, a Pistoia, con i rappresentanti delle aziende di Montecatini. Alla riunione erano presenti Questore Marco Dalpiaz, erano presenti Giancarlo Poli e Massimo Giuffredi di Federalberghi-Apam, Giovanni Biondi, presidente di Assohotel-Confesercenti, Maria Chiti e Sabrina Ghirardi di Confindustria Toscana Nord - Gruppo Turismo, Sara Piampiani di Confesercenti, nonché Antonio Milan in rappresentanza dell’Istituto vendite giudiziarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza negli alberghi. Il vertice in Prefettura: "Lotta alle occupazioni"

Boom di occupazioni negli alberghi pisani durante le feste nataliziePisa, 8 gennaio 2025 - Un “regalo” inaspettato per i giorni di Natale e un andamento complessivamente dinamico nell'arco delle festività.

Sicurezza nelle scuole, vertice in Prefettura: scatta il piano anti-bullismo e spaccioLa riunione fa seguito ai recenti e gravi fatti di cronaca e alla direttiva congiunta dei ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi,...

Temi più discussi: Sicurezza negli alberghi. Il vertice in Prefettura: Lotta alle occupazioni; Sorrento, sicurezza negli alberghi: c’è il piano anti-hacker; Sorrento, sicurezza negli alberghi: c'è il piano anti - hacker; Negli alberghi della Liguria +35,9% di occupati in 10 anni.

Sorrento, sicurezza negli alberghi: c’è il piano anti-hackerContrastare i tentativi di intrusione da parte degli hacker nei sistemi informatici delle strutture ricettive che potrebbero mettere a rischio - come già accaduto - la sicurezza dei ... ilmattino.it

Sicurezza, controlli negli alberghi: Vanno fatti anche per gli affitti breviSicurezza prima di tutto. Però non ci sono solo gli hotel da controllare. Claudio Montanari, presidente di Federalberghi, prende atto del blitz di carabinieri e Polizia locale in due strutture ... ilrestodelcarlino.it

AZIONE LEGALE CONTRO STELLANTIS: LA SICUREZZA IN DISCUSSIONE Negli Stati Uniti, un’azione legale coinvolge oltre due milioni di veicoli del gruppo Stellantis, tra cui modelli iconici come la Dodge Challenger e la Chrysler 300, prodotti tra il 2011 e i - facebook.com facebook