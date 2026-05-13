Spread Btp-Bund al 77% | cala il divario dopo le tensioni geopolitiche

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta al 77%, segnando una diminuzione rispetto ai livelli precedenti. Questa riduzione avviene nonostante le tensioni tra Teheran e Washington, che avevano inizialmente causato preoccupazioni sui mercati. Nel frattempo, il governo ha annunciato il successo delle nuove emissioni di Bot, che potrebbero influenzare i prossimi sviluppi sul fronte dei Btp.

? Domande chiave Perché lo spread scende nonostante le tensioni tra Teheran e Washington?. Come influirà il successo dei Bot sulle nuove emissioni Btp?. Quali rischi corre il bilancio pubblico con i nuovi titoli 2038?. Quanto inciderà la domanda per i Btp a 7 anni oggi?.? In Breve Successo per 10 miliardi di euro in Bot con rendimenti tra 2% e 2,7%.. Nuove emissioni Btp previste per 3, 7 e 20 anni con cedole fino al 3,30%.. Prossime aste programmate per il 26, 27 e 28 maggio per debito sovrano.. Rendimenti Bund al 3,09% e Btp al 3,86% dopo tensioni Teheran-Washington..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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