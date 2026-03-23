Spread Btp-Bund ai massimi da maggio 2025 e decennale italiano oltre il 4%: mercati europei in calo, petrolio e gas in rialzo, oro in forte discesa e dollaro più forte sull’euro tra tensioni geopolitiche e timori inflazionistici.. Lo spread tra Btp e Bund raggiunge 101 punti base, segnando i massimi da maggio 2025. Il rendimento del decennale italiano si mantiene sopra il 4%, confermando la pressione sui titoli di Stato. Le principali Borse europee registrano forti perdite: Milano cede il 2,5%, Francoforte l’1,8%, Parigi l’1,49%, Londra l’1,55% e Madrid il 2,25%. L’indice d’area dell’Eurozona lascia sul terreno l’1,7%, con i settori immobiliare e industriale tra i più colpiti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Spread Btp-Bund in rialzo, mercati europei in calo tra tensioni geopolitiche e rialzo dei prezzi energetici

Articoli correlati

Spread Btp-Bund in rialzo a 65 punti, la guerra in Iran scuote i mercatiDopo quasi un mese di stabilità quasi totale sui mercati obbligazionari statali, la guerra in Iran ha fatto muovere lo spread tra Btp italiani...

Spread Btp-Bund in rialzo, le tensioni Usa-Groenlandia scuotono i titoli italianiLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è leggermente aumentato in apertura rispetto alla chiusura di settimana scorsa.

Contenuti utili per approfondire Spread Btp Bund in rialzo mercati...

Temi più discussi: Volano i Titoli di Stato, spread Btp-Bund a 91 punti; Borse ancora in profondo rosso, lo spread Btp-Bund sale a 91; Spread Btp-Bund, altro balzo a 84 punti base: piazzati 6 miliardi all’asta dei Btp; Alta tensione sui titoli di Stato, spread Btp-Bund chiude a 92 punti.

Spread Btp Bund a 97 punti base, rendimenti oltre il 4% a pochi giorni dalle asteNuovo balzo dello spread tra Btp e Bund, che sfiora i 100 punti mentre tutti i rendimenti europei salgono: è l’impatto della crisi energetica ... quifinanza.it

Lo spread tra Btp e Bund schizza in avvio a 99 puntiLo spread tra Btp e Bund in avvio di settimana schizza a 99 punti base, sui massimi da giugno scorso. Il rendimento del decennale italiano oltrepassa il 4% aggiornandosi ai livelli di luglio 2024. Il ... quotidiano.net

Lo spread tra Btp e Bund vola a 101 punti. E' su massimi da maggio 2025. Il rendimento del dieci anni oltre il 4% #ANSA x.com

ITALIA PIÙ ESPOSTA SU SPREAD ED ENERGIA PERCHÉ IL GOVERNO NON HA UNA STRATEGIA Alla chiusura di venerdì 20 marzo lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha raggiunto i 92 punti base, in forte aumento rispetto all’apertura e ai livelli facebook