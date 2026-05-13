Spread Btp-Bund a 77 punti base i rendimenti nel giorno dell’emissione

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta a 77 punti base, mentre i rendimenti dei Btp italiani sono rimasti pressoché invariati dopo l’emissione di oggi. Questa prima asta di maggio si è conclusa senza grandi variazioni rispetto ai valori precedenti, mantenendo stabile la situazione sul mercato obbligazionario. Nessun cambiamento significativo si è verificato nei tassi di interesse dei titoli di Stato italiani in questa giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui