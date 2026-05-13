Spread Btp-Bund a 77 punti base i rendimenti nel giorno dell’emissione
Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta a 77 punti base, mentre i rendimenti dei Btp italiani sono rimasti pressoché invariati dopo l’emissione di oggi. Questa prima asta di maggio si è conclusa senza grandi variazioni rispetto ai valori precedenti, mantenendo stabile la situazione sul mercato obbligazionario. Nessun cambiamento significativo si è verificato nei tassi di interesse dei titoli di Stato italiani in questa giornata.
I rendimenti dei titoli di Stato italiani sono rimasti sostanzialmente stabili dopo la prima asta di maggio. I Btp fanno segnare, in apertura del 13 maggio, uno spread di 77 punti base con i Bund, in calo di due punti base, mentre si sono leggermente ridotti anche i differenziali degli altri grandi Paesi europei. Ieri si è conclusa la prima asta dei titoli di Stato di maggio, quella dei Bot, con il collocamento di 10 miliardi di euro a un rendimento che, a seconda del prodotto finanziario, varia tra il 2% e il 2,7%. Nella giornata di oggi si concluderà invece l'asta dei Btp, con tre diversi prodotti a medio e lungo termine. Notizia in aggiornamento🔗 Leggi su Quifinanza.it
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