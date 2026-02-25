Spread Btp-Bund a 61 punti base i rendimenti nel giorno dell’asta dei Bot

I titoli di Stato italiani confermano la loro stabilità. Anche in apertura il 25 febbraio, lo spread dei Btp decennali benchmark con i loro equivalenti tedeschi è rimasto a 61 punti, dopo essere brevemente salito a 62 nella giornata di ieri. Un segnale di fiducia da parte dei mercati nel secondo giorno di aste a fine febbraio: dopo i Btp di ieri, oggi tocca infatti ai Bot. A differenza dei Btp, che hanno una durata di anni, i Bot scadono dopo pochi mesi. Si tratta di investimenti a breve termine, su cui non c'è una cedola proprio a causa della scarsa vita residua. L'eventuale guadagno deriva dal cambio di valore del titolo. Spread Btp-Bund a 61, differenziale ancora stabile Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha aperto a 61 punti nella mattinata del 25 febbraio. Durante i primi minuti di contrattazioni il differenziale è anche sceso sotto questa soglia, fluttuando attorno ai 60,9 punti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

