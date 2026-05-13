Spray al peperoncino a scuola a Milano | individuato lo studente ecco cosa rischia

Da milanotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, uno studente di un centro di formazione professionale rischia una sospensione dopo aver usato spray al peperoncino insieme a tre compagni e a un docente. L’episodio si è verificato in un istituto di via Antonini, dove alcuni coinvolti si sono sentiti male a causa del gesto. La scuola ha individuato il giovane coinvolto e sta valutando le conseguenze disciplinari.

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Spray al peperoncino a scuola con tre compagni e un docente che si erano sentiti male. Ora il gesto potrebbe costare la sospensione a uno studente del centro di formazione professionale Unione Artigiani di via Antonini, a Milano. L'episodio risale alla mattinata di martedì quando all'interno.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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