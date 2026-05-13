Spray al peperoncino a scuola a Milano | individuato lo studente ecco cosa rischia

A Milano, uno studente di un centro di formazione professionale rischia una sospensione dopo aver usato spray al peperoncino insieme a tre compagni e a un docente. L’episodio si è verificato in un istituto di via Antonini, dove alcuni coinvolti si sono sentiti male a causa del gesto. La scuola ha individuato il giovane coinvolto e sta valutando le conseguenze disciplinari.

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Spray al peperoncino a scuola con tre compagni e un docente che si erano sentiti male. Ora il gesto potrebbe costare la sospensione a uno studente del centro di formazione professionale Unione Artigiani di via Antonini, a Milano. L'episodio risale alla mattinata di martedì quando all'interno.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Milano, spray al peperoncino in una scuola: studenti intossicati Spray al peperoncino in un liceo di Milano: evacuata la scuolaEvacuato, in tarda mattinata, il Liceo Cardano di via Natta a Milano (zona Lampugnano). Temi più discussi: Spray al peperoncino spruzzato al Progetto formazione, intervengono i soccorsi; Spray al peperoncino spruzzato in bagno, a scuola arrivano le ambulanze; Spray al peperoncino alle scuole medie di Faedis, alcuni studenti in ospedale; Setificio di Como, spray al peperoncino a scuola: studenti intossicati e soccorsi in azione. Spray al peperoncino in una scuola di Milano, aria irrespirabile prima delle lezioni: Quattro studenti in ospedale. x.com Spray al peperoncino a scuola a Milano: individuato lo studente, ecco cosa rischiaTre studenti e un docente avevano accusato irritazione agli occhi e alla gola ed erano stati soccorsi dal personale del 118. Avviato procedimento disciplinare ... milanotoday.it Como, spruzzano spray al peperoncino a scuola: scattano i soccorsiMattinata di tensione all’istituto ITIS Paolo Carcano di via Castelnuovo. Poco dopo le ore 9 è scattato un intervento di emergenza a causa della diffusione di una sostanza urticante, presumibilmente ... comozero.it