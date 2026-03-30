Spray al peperoncino in un liceo di Milano | evacuata la scuola

Lunedì mattina, il Liceo Cardano di via Natta a Milano, nella zona di Lampugnano, è stato evacuato a causa di uno spray al peperoncino spruzzato all’interno dell’edificio. La scuola è stata sgomberata per permettere i controlli, mentre le autorità hanno preso in custodia il contenuto dello spray. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine e il personale sanitario.

Evacuato, in tarda mattinata, il Liceo Cardano di via Natta a Milano (zona Lampugnano). È successo lunedì mattina. Ne dà notizia il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Qualcuno segnalato la presenza di spray al peperoncino nell'aria, al momento non è chiaro in quale parte dell'istituto scolastico. Sul posto i vigili del fuoco, anche con il nucleo Nbcr (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico). Al momento non si segnalano persone intossicate. Presenti anche agenti di polizia e sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Secondo quanto riferisce Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), sono state visitate cinque persone: una donna di 38 anni, tre ragazze di 16, 17 e 18 anni e un ragazzo di 17 anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Spray al peperoncino in un liceo di Milano: evacuata la scuola Articoli correlati Milano, spray al peperoncino al liceo Cardano: arriva il nucleo specializzato dei pompieriMilano, 30 marzo 2026 – Il liceo Cardano di via Natta a Milano è stato sgomberato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 30 marzo, in quanto è stata... Leggi anche: Milano, spray al peperoncino in una scuola: studenti intossicati Aggiornamenti e notizie su Spray al peperoncino in un liceo di... Temi più discussi: Spray al peperoncino in una scuola di Milano: studenti intossicati. Arrivano i nuclei speciali dei pompieri; Spray al peperoncino in un istituto scolastico di Milano: 4 studenti intossicati; Riva del Garda, spray al peperoncino in stazione, aria irrespirabile: vigili del fuoco in azione; Montanaso: manganello e spray al peperoncino: la polizia locale dell’Unione si addestra. Ubriaco e drogato, la compagna chiama i carabinieri che lo bloccano con spray al peperoncinoÈ stato necessario spruzzare lo spray al peperoncino per placare l'agitazione di un uomo in stato di alterazione, probabilmente a causa di alcol e droghe. piacenzasera.it Lite per un parcheggio in zona rossa, l'aggressore spruzza lo spray al peperoncino e scappa: una persona feritaTREVISO - Hanno iniziato a litigare sul ponte di via Roma, nelle vicinanze della fermata dell’autobus e davanti alla Palla di Ferro, quindi in piena zona rossa: i ... ilgazzettino.it Think Green • Live Vegan • Love Animals. CALIDAD · Beautiful Life. Oggi a fine pranzo non ho resistito Panna e fragole! La panna spray Hoplà Idee Veg, trovata al Panorama, è 100% vegetale. A differenza di altre, apparentemente prive di derivati anima - facebook.com facebook