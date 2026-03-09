Al liceo ' Manzoni' una giornata dedicata alla professione del farmacista

Al liceo 'Manzoni' si è svolta una mattinata dedicata alla professione del farmacista, con incontri e presentazioni rivolti agli studenti. Durante l’evento, sono stati forniti approfondimenti sulle attività quotidiane e le opportunità di carriera nel settore farmaceutico. La giornata ha coinvolto professionisti del settore che hanno condiviso la loro esperienza con i giovani studenti.

Una mattinata di studio e orientamento per raccontare agli studenti il valore e le prospettive della professione del farmacista. È questo l’obiettivo dell’incontro in programma l’11 marzo presso il Liceo Alessandro Manzoni di Caserta, dedicato al ruolo sempre più centrale che il farmacista svolge come presidio sanitario sul territorio. La giornata sarà aperta dai saluti della dirigente scolastica Adele Vairo e sarà coordinata dalle professoresse Valentina Jolanda Caso e Roberta Dosi. Il primo intervento sarà affidato al dottor Umberto D'Alia, che approfondirà il ruolo del farmacista come punto di riferimento sanitario per i cittadini e come figura fondamentale nel sistema territoriale di assistenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Dai social all'iperconnessione: al liceo Mursia di Carini una giornata dedicata al benessere psicologico degli adolescentiL'iniziativa, in programma mercoledì 25 febbraio, è sostenuta da Italgas e curata da Telemaco.

Al Moscati di Avellino una giornata dedicata alla care del neonatoAll’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino si è svolta oggi una tappa del percorso di incontri itineranti promossi dalla Società Italiana di...

Aggiornamenti e notizie su Al liceo 'Manzoni' una giornata...

Temi più discussi: Il Liceo Manzoni di Varese apre al dibattito referendario: confronto tra le ragioni del Sì e del No; Il Liceo Manzoni di Caserta vola con 422 nuovi iscritti. La dirigente Vairo: Una scuola-sistema che guarda al futuro; Liceo classico, in Lombardia iscrizioni al minimo storico. Lezioni di greco alle medie e di traduzione con l'Ai per rilanciarlo; Boom di iscrizioni per i licei pontini, il più scelto è il Manzoni. Cresce anche il tecnico Galilei.

CASERTA - Professione farmacista: appuntamento l’11 marzo al Liceo Manzoni16:39:17 La mattinata in programma l’11 marzo al Liceo Manzonisarà dedicata alla professione del farmacista, impegno che oggi rappresenta, ancor più di prima, un presidio sanitario sul territorio, p ... casertafocus.net

Il Liceo Manzoni di Caserta vola con 422 nuovi iscritti. La dirigente Vairo: Una scuola-sistema che guarda al futuroQuattrocentoventidue dichiarazioni di fiducia, 422 scelte consapevoli che consacrano l'istituto guidato dalla dirigente Adele Vairo come primo liceo della città di Caserta per numero di iscrizioni. casertaweb.com

Barzio e Palazzo Manzoni protagonisti nella serie Tv con Luca Argentero La fiction “Avvocato Ligas” ha scelto la località valsassinese come set. La produzione ha ringraziato il Comune, gli Alpini, e Lo Stato dell’Arte #laprovinciaunicatv #teleunica #news #noti - facebook.com facebook

«Non sempre ciò che vien dopo è progresso.» Ricordando Alessandro Manzoni, nato il #7marzo 1785. x.com