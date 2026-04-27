Padel a Pellezzano Adinolfi-Carratù campioni del Torneo della Liberazione organizzato dallo Sporting Arechi

Durante un evento sportivo a Pellezzano, il torneo della Liberazione ha visto trionfare le coppie di giocatori Adinolfi e Carratù. La manifestazione, organizzata dallo Sporting Arechi, ha coinvolto numerosi appassionati di padel. La giornata si è svolta all’insegna dell’entusiasmo, con momenti di confronto tra i partecipanti e il pubblico che ha assistito con entusiasmo alle sfide sportive.

Una giornata di sport vissuta all’insegna dell’energia, della competizione sana e della voglia di stare insieme. Il Torneo della Liberazione, valido per il circuito Tpra della Fitp, andato in scena sabato 25 aprile, ha regalato emozioni e sfide di alto livello sui campi del Centro sportivo di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sporting Arechi Pellezzano, il padel protagonista: doppia sfida in Coppa Italia TpraRitorna l’adrenalina della Coppa Italia Tpra e a Pellezzano l’aria è già carica di attesa. Sporting Arechi Pellezzano, il padel ritorna protagonista con la Coppa Italia TpraRitorna l’adrenalina della Coppa Italia Tpra e a Pellezzano l’aria è già elettrica. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Padel a Pellezzano, Adinolfi e Carratù vincono il Torneo della Liberazione allo Sporting Arechi; Sporting Arechi, grande successo a Pelezzano per il Torneo della Liberazione di padel - Salernonotizie.it; Cinque epoche e un’unica città: Pentastorie racconta l’anima di Salerno; Giffoni Film Festival: per la 56° edizione l’immagine ispirata al mito di Icaro. A Pellezzano il Torneo della Liberazione di padel del circuito Tpra Fitp vede il successo di Adinolfi-Carratù nella fase Gold e De Martino-Gramazio nella Silver, tra 16 coppie e grande partecipazione #Padel #Pellezzano #Torneo - facebook.com facebook