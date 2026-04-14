A Pellezzano, lo Sporting Arechi ha annunciato l’introduzione di una nuova disciplina, il pickleball, ampliando così le attività sportive offerte dall’associazione. La decisione fa parte di un percorso di espansione che coinvolge l’associazione sportiva dilettantistica, già attiva nel territorio, e mira a proporre nuove opportunità per gli appassionati locali. La presentazione del progetto è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di avvio.

Continua il percorso di crescita dello Sporting Arechi, associazione sportiva dilettantistica attiva sul territorio, che amplia la propria offerta con una nuova disciplina: il pickleball. Dopo il futsal e l’avvio del settore padel, la società granata compie un ulteriore passo in avanti, confermando una visione orientata allo sviluppo e alla diversificazione delle attività sportive. Sporting Arechi, crescita e riconoscimento federale. Negli ultimi mesi, lo Sporting Arechi ha raggiunto un traguardo significativo entrando ufficialmente nel sistema federale, con l’affiliazione alla Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp). Un riconoscimento che certifica le attività legate a padel e tennis e che rafforza la struttura organizzativa della società.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pellezzano, lo Sporting Arechi cresce: nasce il progetto pickleball

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