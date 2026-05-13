Sport remieri Pisa al Centro | Coinvolgere maggiormente gli studenti delle scuole cittadine
Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale a Pisa è stata approvata una mozione proposta da Pisa al Centro, dedicata agli sport remieri sul fiume Arno. La proposta mira a coinvolgere maggiormente gli studenti delle scuole cittadine nelle attività sportive legate alla remiera. La mozione riguarda specificamente iniziative e progetti rivolti alla promozione di questa disciplina tra i giovani della città.
E' stata approvata in Consiglio comunale a Pisa la mozione presentata da Pisa al Centro dedicata agli sport remieri sull'Arno. Il gruppo consiliare con questa mozione punta sullo sviluppo di percorsi pluriennali all’interno delle scuole di ogni ordine e grado volti a promuovere gli sport remieri.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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