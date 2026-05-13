Sport in tv oggi mercoledì 13 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 13 maggio, il palinsesto sportivo propone diverse attività in televisione e streaming. Tra gli eventi principali ci sono i quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis, con il match tra Darderi e Jodar. La programmazione include anche altre discipline e incontri che potranno essere seguiti tramite i canali televisivi dedicati oppure in diretta streaming online.

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