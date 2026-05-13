Sport in tv oggi mercoledì 13 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, mercoledì 13 maggio, il palinsesto sportivo propone diverse attività in televisione e streaming. Tra gli eventi principali ci sono i quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis, con il match tra Darderi e Jodar. La programmazione include anche altre discipline e incontri che potranno essere seguiti tramite i canali televisivi dedicati oppure in diretta streaming online.
Oggi mercoledì 13 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Internazionali d’Italia di tennis, che entrano nel vivo con i quarti di finale ( Darderi sfiderà Jodar ). Il Giro d’Italia proseguirà con la quinta tappa da Praia a Mare a Potenza, ma gli appassionati del grande ciclismo potranno gustarsi anche il Giro di Ungheria e il Giro di Azerbaijan. Grande spettacolo con gli Europei di taekwondo e l’abbuffata dei Mondiali di vela (Nacra17, 49er e 49er FX, Formula kite). Da seguire la partita dell’ Italia contro la Svizzera valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano maschile. Ricchissima serata con la finale della Coppa Italia tra Inter e Lazio a Roma, i playoff promozione della Serie C di calcio, l’impegno di Brescia nella Champions League di pallanuoto maschile, l’Eurolega di basket.🔗 Leggi su Oasport.it
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