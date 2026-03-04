Sport in tv oggi mercoledì 4 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 4 marzo, gli appassionati di sport possono seguire numerosi eventi in televisione e streaming. Si inizia con il torneo di Indian Wells, che si svolge sul cemento negli Stati Uniti e durerà dodici giorni. Le trasmissioni televisive coprono gli incontri principali, mentre gli streaming online permettono di seguire le partite in diretta. La giornata si preannuncia intensa per gli amanti dello sport.

Oggi mercoledì 4 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno concentrarsi su Indian Wells: inizia il prestigioso torneo che andrà in scena sul cemento statunitense per i prossimi dodici giorni, preannunciandosi particolarmente avvincente e appassionante. Gli amanti del grande ciclismo potranno seguire il Trofeo Laigueglia, ma anche un paio di eventi in Croazia ad animare la settimana che conduce alle Strade Bianche. Incominciano le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con una serie di eventi preliminari in vista della Cerimonia d’Apertura, spazio anche alla prima prova cronometrata della discesa libera femminile in Val di Fassa e ai Mondiali giovanili di biathlon. 🔗 Leggi su Oasport.it

