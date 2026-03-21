A San Martino Buon Albergo, un uomo di 51 anni è deceduto dopo aver soffocato con un boccone di cornetto. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. La vicenda è avvenuta questa mattina e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. La notizia ha fatto rapidamente il giro della comunità locale.

Un boccone di cornetto ha provocato la morte di un uomo di 51 anni a San Martino Buon Albergo (Verona). L’uomo è spirato dopo aver accusato un improvviso soffocamento mentre si trovava in auto con due familiari. Secondo quanto ricostruito, stava mangiando il dolce quando un residuo ha bloccato le sue vie respiratorie, provocando un’immediata difficoltà respiratoria. I familiari hanno cercato aiuto fermandosi vicino a una farmacia lungo la strada. I dipendenti hanno tentato di rianimare l’uomo con manovre di primo soccorso e l’uso del defibrillatore, senza successo. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno potuto solo constatare il decesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Soffocato da un boccone di croissant: muore 51enne a San Martino Buon Albergo (Verona)

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