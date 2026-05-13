Sport a Chieti Colantonio presenta il piano per rilanciare gli impianti

Un nuovo piano per gli impianti sportivi di Chieti è stato presentato da un rappresentante locale. Il progetto prevede interventi per migliorare la gestione degli impianti, eseguire manutenzioni periodiche e aumentare l’accessibilità agli spazi dedicati allo sport. L’obiettivo è rendere gli impianti più funzionanti e fruibili per la comunità, con interventi che coinvolgono diversi aspetti della struttura e della gestione.

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Un programma per rilanciare e ottimizzare gli impianti sportivi cittadini attraverso una gestione più efficiente, manutenzione programmata e maggiore accessibilità. È quanto illustrato nel corso di una conferenza stampa da Mario Colantonio, candidato sindaco di Lega, Udc e Azione Politica.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chieti, Colantonio in piazza: la coalizione presenta il suo team? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti scelti per guidare la nuova coalizione? Come intende Colantonio unire il centro storico e Chieti Scalo?... Comunali Chieti, Azione Politica presenta la squadra a sostegno di ColantonioÈ stata presentata alla Casina dei Tigli la lista di Azione Politica che sosterrà la candidatura a sindaco di Mario Colantonio alle prossime elezioni... Temi più discussi: Elezioni Chieti, Colantonio: Mantenere il tribunale nel centro storico; VOTO CHIETI: COLANTONIO, RILANCIO DECORO CITTÀ, FERRARA BOCCIATO ANCHE DAL PD; Pista ciclabile Chieti Scalo; Chieti, scuole sostenibili e servizi per le famiglie: il piano di Colantonio e Pompilio. VOTO CHIETI: COLANTONIO, BENE LEGNINI, HA BOCCIATO AMMINISTRAZIONE FERRARACHIETI – Ho letto con attenzione il resoconto degli organi di stampa sull’intervento di presentazione e sui punti programmatici del candidato del centrosinistra Giovanni Legnini. Ottimo intervento! È ... abruzzoweb.it VOTO CHIETI: CDX, STRAPPO DELLA LEGA È SERVITO, LUNEDÌ ANNUNCIO COLANTONIO, FALLITA MEDIAZIONE FDICHIETI – Manca solo l’annuncio ufficiale, che arriverà nella conferenza stampa che da quanto trapela sarà convocata per lunedì prossimo: anche a Chieti la Lega si defila dalla coalizione di ... abruzzoweb.it