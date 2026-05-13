Sport a Chieti Colantonio presenta il piano per rilanciare gli impianti
Un nuovo piano per gli impianti sportivi di Chieti è stato presentato da un rappresentante locale. Il progetto prevede interventi per migliorare la gestione degli impianti, eseguire manutenzioni periodiche e aumentare l’accessibilità agli spazi dedicati allo sport. L’obiettivo è rendere gli impianti più funzionanti e fruibili per la comunità, con interventi che coinvolgono diversi aspetti della struttura e della gestione.
Un programma per rilanciare e ottimizzare gli impianti sportivi cittadini attraverso una gestione più efficiente, manutenzione programmata e maggiore accessibilità. È quanto illustrato nel corso di una conferenza stampa da Mario Colantonio, candidato sindaco di Lega, Udc e Azione Politica.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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