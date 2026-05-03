A Chieti, il leader di una coalizione ha presentato pubblicamente il team che la supporterà nelle prossime sfide elettorali. La lista include diversi professionisti scelti per rappresentare le diverse aree della città, con l’obiettivo di coinvolgere sia il centro storico che Chieti Scalo. La presentazione si è svolta in piazza, davanti a cittadini e sostenitori, con l’intento di comunicare gli obiettivi del gruppo.

? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti scelti per guidare la nuova coalizione?. Come intende Colantonio unire il centro storico e Chieti Scalo?. Perché la lista di Azione Politica punta sulle comunità straniere?. Quali figure chiave della sicurezza partecipano alla sfida elettorale?.? In Breve Evento itinerante tra piazza Vico e piazzale Marconi di Chieti Scalo il 2 maggio.. Alberto Bagnai, Vincenzo D'Incecco, Luca Maccione ed Enrico Di Giuseppantonio affiancano Colantonio.. Liste includono professionisti come Liberato Aceto, Leila Antonioli, Serena Pompilio e Vincenzo Ginefra.. La coalizione punta a intercettare elettori tra centro storico e periferia di Chieti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, Colantonio in piazza: la coalizione presenta il suo team

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