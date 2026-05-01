Comunali Chieti Azione Politica presenta la squadra a sostegno di Colantonio

A Chieti, presso la Casina dei Tigli, è stata annunciata la lista di Azione Politica che supporterà la candidatura a sindaco di Mario Colantonio nelle prossime elezioni comunali. La presentazione ha coinvolto i membri del movimento e alcuni rappresentanti della lista, che hanno illustrato i nomi scelti per le diverse figure che concorreranno alle elezioni. La lista si inserisce nel quadro delle iniziative politiche locali in vista del voto imminente.