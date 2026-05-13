Spionaggio su VIP e calciatori | 29 misure cautelari per traffico dati

Un’indagine ha portato all’emissione di 29 misure cautelari legate a un traffico di dati riservati di vip e calciatori. Le autorità hanno accertato come alcuni funzionari riuscissero a vendere informazioni per somme molto basse. Sono stati individuati i soggetti che commissionavano i pacchetti di dati, coinvolgendo probabilmente reti di persone che si occupavano di raccogliere e distribuire informazioni riservate. Le indagini proseguono per chiarire i ruoli di ogni partecipante.

? Domande chiave Come facevano i funzionari a vendere i dati per pochi euro? Chi sono i soggetti che commissionavano i pacchetti di informazioni riservate? Quali documenti sensibili venivano sottratti ai database della pubblica amministrazione? Perché i sistemi di sicurezza dello Stato non hanno rilevato l'infiltrazione??? In Breve Corruzione tra 6 e 25 euro per accesso ai database INPS e Polizia. Sequestrati 1.300.000 euro derivanti dalla vendita sistematica di dati sensibili. Infiltrazion .🔗 Leggi su Ameve.eu

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Calciatori spiati e dossier illegali: scoperta la rete che vendeva dati segreti dei vip

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