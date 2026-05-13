Le forze dell'ordine hanno smantellato una rete di spionaggio che aveva ottenuto e venduto illegalmente dati riservati di calciatori e personaggi pubblici. Durante le indagini sono stati sequestrati dispositivi elettronici e documenti che attestano le attività illecite. Sono state arrestate alcune persone coinvolte e si stanno approfondendo i dettagli del traffico di informazioni riservate. La scoperta riguarda anche le modalità di accesso e diffusione dei dati sottratti.

"> Settecentotrentamila accessi abusivi alle banche dati dello Stato in appena due anni, informazioni riservate vendute attraverso un vero e proprio tariffario e una rete che avrebbe coinvolto personaggi del calcio, dello spettacolo e dell’imprenditoria. È questo il quadro emerso dall’operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli, che ha portato a 29 indagati e 10 arresti tra Napoli, Roma, Ferrara, Bolzano e Belluno. Secondo quanto emerso dall’inchiesta della Procura di Napoli, al centro del sistema ci sarebbero due agenti infedeli accusati di aver effettuato accessi abusivi ai database riservati dello Stato senza alcuna motivazione di servizio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, smantellata rete di spionaggio: dati riservati di calciatori e vip venduti illegalmente

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