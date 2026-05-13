Spiavano e rubavano dati sensibili di calciatori vip e imprenditori Poliziotti e dipendenti pubblici arrestati e indagati
Nella giornata del 13 maggio 2026, sono state eseguite operazioni di polizia in diverse città italiane. Sono stati arrestati e indagati alcuni agenti di polizia e pubblici ufficiali. Le indagini hanno accertato che i coinvolti avevano spiato e trafugato dati sensibili di calciatori, personaggi pubblici e imprenditori, per poi rivenderli a gruppi criminali. I dati erano utilizzati per attività illecite contro le persone coinvolte.
Napoli, 13 maggio 2026 – Spiavano e rubavano dati di vip e calciatori per poi rivenderli a associazioni criminali che li utilizzavano per raccogliere informazioni utili ad attività illecite nei confronti di persone coinvolte. A scoprire le attività di poliziotti e funzionari pubblici corrotti è stata la Procura di Napoli. Rubati e rivenduti dati sensibili di vip e calciatori: 10 arresti in provincia di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno, nella rete coinvolti anche appartenenti alle forze dell'ordine. La Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta dell'XI Sezione...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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