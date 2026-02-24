Rubavano vestiti e profumi dalla Coin di Termini indagati 21 poliziotti e carabinieri | danno da 300mila euro

Una dipendente del negozio Coin di Termini ha favorito il furto di vestiti e profumi, portando a un danno di circa 300mila euro. In tutto, 21 agenti tra poliziotti e carabinieri sono sotto indagine, sospettati di aver ottenuto in cambio mozzarella e gadget. Le autorità hanno scoperto che alcuni ufficiali collaboravano con i ladri, facilitando l’accesso e il furto. La vicenda coinvolge un numero elevato di persone e mette in discussione la trasparenza delle forze dell’ordine.

Rubavano capi dal negozio Coin di Termini con la complicità di una dipendente. Indagati 9 poliziotti e 12 carabinieri, che in cambio portavano mozzarelle e gadget.