Spiagge più accessibili alle persone con disabilità la Regione stanzia un milione di euro nel messinese

La Regione ha deciso di destinare un milione di euro ai comuni costieri del messinese con popolazione fino a cinquemila abitanti. La somma è destinata a migliorare l’accesso al mare per le persone con disabilità, facilitando l’installazione di strutture e servizi specifici nelle spiagge della zona. La misura mira a rendere più inclusivi i luoghi di villeggiatura lungo la costa.