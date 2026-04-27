Spiagge più accessibili alle persone con disabilità la Regione stanzia un milione di euro nel messinese
La Regione ha deciso di destinare un milione di euro ai comuni costieri del messinese con popolazione fino a cinquemila abitanti. La somma è destinata a migliorare l’accesso al mare per le persone con disabilità, facilitando l’installazione di strutture e servizi specifici nelle spiagge della zona. La misura mira a rendere più inclusivi i luoghi di villeggiatura lungo la costa.
Un milione di euro per i comuni costieri messinesi con popolazione fino a cinquemila abitanti, una somma necessariaper consentire l'accesso al mare alle persone con disabilità. Il presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore all'Autonomie locali ad interim, ha firmato il.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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