Spezia bilancio prestiti | tra il successo di Cistana e i dubbi su Candela

Lo Spezia ha presentato il bilancio dei prestiti, evidenziando il rendimento di alcuni giocatori come Cistana, che ha ottenuto risultati positivi, e i dubbi su Candela, il cui rendimento è stato meno convincente. La gestione delle operazioni di prestito rappresenta un elemento importante per la squadra, mentre la nuova dirigenza si trova a valutare quali giocatori potrebbero non rientrare nei piani futuri. La situazione solleva domande sui possibili sviluppi della rosa.

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