Spezia bilancio prestiti | tra il successo di Cistana e i dubbi su Candela
Lo Spezia ha presentato il bilancio dei prestiti, evidenziando il rendimento di alcuni giocatori come Cistana, che ha ottenuto risultati positivi, e i dubbi su Candela, il cui rendimento è stato meno convincente. La gestione delle operazioni di prestito rappresenta un elemento importante per la squadra, mentre la nuova dirigenza si trova a valutare quali giocatori potrebbero non rientrare nei piani futuri. La situazione solleva domande sui possibili sviluppi della rosa.
? Domande chiave Chi sono i giocatori che rischiano di non tornare mai più?. Come influirà il bilancio dei prestiti sulla nuova dirigenza dello Spezia?. Perché il percorso di Antonucci e Verde è stato così deludente?. Quali giovani talenti torneranno in rosa per la prossima stagione?.? In Breve Cistana colleziona 17 presenze con il Bari in vista dei play out.. Antonucci registra solo 4 presenze con la maglia del Bari a Salerno.. Soleri totalizza 278 minuti giocati con la maglia della Sampdoria.. Verde segna 1 gol e fornisce 4 assist con il Karagumruk.. Andrea Cistana si prepara ai play out con il Bari dopo 17 presenze da titolare, mentre Daniele Verde affronta la retrocessione in Turchia con il Karagumruk.🔗 Leggi su Ameve.eu
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