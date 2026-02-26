Il bilancio di metà mandato | vittoria su migranti e Gaza Restano i dubbi in economia

«Più grande e migliore, più ricca e più forte che mai». L'America raccontata da Donald Trump nel discorso sullo Stato dell'Unione stenta a riflettersi nei sondaggi che attribuiscono al Presidente consensi intorno al 40 per cento. Un risultato decisamente inferiore a quello ottenuto nel primo anno dai suoi predecessori. Nei fatti, però, va fatta la tara un po' a tutto. Se il discorso si fonda sulle tipiche iperboli trumpiane i sondaggi riflettono un sentimento plasmato da dei media assai ostili all'inquilino della Casa Bianca. Certo The Donald è bravissimo a farsi detestare, ma ridurre il tutto ad una montagna di falsità inesattezze ed esagerazioni, - come fa il New York Times nel suo fact checking - non aiuta a capire dove vadano l'America e il suo Presidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

