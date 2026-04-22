Dubbi di Giorgetti su aumento spese difesa | Shock energetico priorità valutare scostamento di bilancio su questo

Il ministro dell'Economia ha commentato in conferenza stampa sulla possibilità di aumentare le spese per la difesa, in relazione alle tensioni in Iran e alla crisi energetica globale. Ha espresso dubbi sulla priorità di tale aumento e ha annunciato la volontà di valutare eventuali scostamenti di bilancio. La discussione si inserisce in un quadro di questioni internazionali e di sostenibilità delle risorse nazionali.

Il ministro dell'Economia Giorgetti ha risposto in conferenza stampa a una domanda di Fanpage.it sul tema del previsto aumento delle spese per la difesa, alla luce del conflitto in Iran e della crisi energetica internazionale. Il ministro ha detto che la priorità è lo shock energetico, e sullo scostamento di bilancio ha annunciato che l'Italia potrebbe fare da sola.🔗 Leggi su Fanpage.it

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