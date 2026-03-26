Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in diverse zone della Toscana e dell’Emilia Romagna, coinvolgendo principalmente le città di Pistoia, Lucca e Firenze. L’evento sismico si è verificato giovedì 26 marzo e ha portato alla temporanea chiusura delle scuole in alcune località della regione. Non sono stati segnalati danni o feriti nelle prime ore successive alla scossa.

Pistoia, 26 marzo 2026 – La forte scossa di terremoto di questa mattina, giovedì 26 marzo, è stata avvertita distintamente in diverse zone della Toscana e dell’Emilia Romagna. L’epicentro è stato individuato a circa 7 km a nord di Pistoia, nella zona di Piteccio, con ipocentro a 52 km di profondità. La magnitudo, secondo quanto riportato dall’Ingv, è stata di 4,1. Studenti in strada. Numerose le testimonianze sui social. Il terremoto è stato avvertito chiaramente a Pistoia e a Lucca, ma anche a Firenze, soprattutto ai piani alti. Scossa sentita anche nei comuni confinanti dell’Emilia Romagna, fino a Bologna e a Modena. Sono immediatamente scattate le verifiche tecniche e strutturali da parte della protezione civile, ma le amministrazioni interessate fanno sapere di non aver registrato danni evidenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Pistoia a Lucca e Firenze, la scossa di terremoto avvertita in mezza Toscana. Studenti fuori dalle scuole

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