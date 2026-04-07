Baby gang e droga fuori dalle scuole di Parma scattano i pattugliamenti per tutelare gli studenti

A Parma, le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nelle zone delle scuole per prevenire episodi di violenza tra giovani e attività di spaccio di droga. Sono state avviate pattuglie nelle aree di ingresso e nei dintorni degli istituti scolastici per garantire maggiore sicurezza agli studenti. Le operazioni sono state decise in risposta a segnalazioni di problemi legati alla presenza di gruppi di giovani e sostanze stupefacenti nelle vicinanze delle scuole.

La Polizia di Parma intensifica le ispezioni esterne alle scuole per contrastare violenza giovanile e spaccio L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Devianza minorile: il fenomeno delle baby gang analizzato con gli studenti del liceo "Amaldi-Nevio"Nella giornata di lunedì 30 marzo le classi del plesso Liceo Classico Nevio, dell’I.

Sicurezza nelle scuole, riunione in prefettura: "Prevenzione e controlli per tutelare gli studenti"La sicurezza nella scuole di Livorno è stata al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura...

Temi più discussi: Roma, la mappa dello spaccio: dai laboratori in house alle chat on-demand; Spaccio al Parco Ducale, pusher arrestato tra i bambini: aveva droga e coltello; Il pusher di cocaina ha 16 anni: condannato (con pena sospesa); Accuse di violenza sessuale a una 15enne, il trapper Bello Figo in tribunale: Molestata nel camerino.

Baby gang e spaccio di droga, smantellata una banda di giovani tra i 18 e i 25 anni. VIDEOPORDENONE - Spaccio di droga a Jesolo, Pordenone e Lignano, violenze, musica trap e auto di grossa cilindrata: è questo lo scenario ricostruito dalla sezione antidroga della polizia di Stato che ha ... ilgazzettino.it

Social, droga e coltelli: il fenomeno baby gang e la deriva dopo il lockdownMonza – Nessuno di noi aveva compreso la gravità del fatto. Lo ripete uno dei due 18enni arrestati, assieme a tre 17enni, per la rapina e il tentato omicidio del 12 ottobre, nella zona della movida ... ilgiorno.it

+++ Giovani violenti, spregiudicati e armati Dentro l'inferno delle baby-gang: si inizia per noia o spavalderia, col rischio di diventare manovalanza o nuova linfa per la Quarta Mafia Link al primo commento - facebook.com facebook