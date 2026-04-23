Spaventoso schianto sulla Provinciale | auto si ribalta ferita una donna

Un incidente grave si è verificato lungo una strada provinciale, coinvolgendo un’auto che si è ribaltata e si è fermata con il parabrezza e il cofano schiacciati sull’asfalto. La vettura si trovava in mezzo alla carreggiata, con una donna di 56 anni rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per estrarla e prestare assistenza.

Un’auto rovesciata in mezzo alla carreggiata, con parabrezza e cofano schiacciati sull’asfalto. All’interno, al posto di guida, una donna di 56 anni rimasta incastrata nell’abitacolo.Soccorsi in codice rossoÈ la scena che si sono trovati davanti i soccorritori intervenuti nelle prime ore di oggi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Auto si schianta vicino alla rotonda, il conducente aveva un tasso alcolico 6 volte oltre i limiti Notizie correlate Auto fuori strada sulla provinciale 205 a Marudo: ferita una donna di 33 anniMarudo (Lodi), 6 marzo 2026 – Incidente stradale, nella mattinata di oggi 6 marzo 2026, lungo la strada provinciale 205, nel territorio di Marudo. Incidente stradale in via Manzoni, auto si ribalta: ferita una donnaUn'automobile si è ribaltata in seguito a un incidente stradale verificatosi in via Manzoni a Posillipo. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: ? Carambola tra camion e auto sulla Provinciale: feriti e traffico nel caos - BresciaToday; Sant’Omero, auto si schianta contro un albero sulla bonifica del Salinello FOTO; Schianto in autostrada nella notte: 7 persone coinvolte, tra cui due bambini - BresciaToday; Spaventoso schianto a Colonnella. Auto colpisce albero e si rovescia. Quattro feriti. Spaventoso schianto a Colonnella. Auto colpisce albero e si rovescia. Quattro feritiL’incidente all'alba sulla provinciale: vettura fuori strada abbatte due alberi, quattro giovani trasportati in ospedale ... lanuovariviera.it Spaventoso incidente a Roma, il video choc dell'impatto - facebook.com facebook