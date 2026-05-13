A Cervia si è svolta la competizione di spatoloni Cup, dove il vincitore nella categoria netta assoluta ha totalizzato 41 punti. Il risultato più alto è stato ottenuto da un partecipante che si è distinto con 74 colpi, conquistando il primo posto. La gara ha visto anche lo scontro tra Matteo Ricci e Isa Domina, con Ricci che è riuscito a superare la concorrente in un confronto diretto.

? Punti chiave Chi ha vinto la categoria netta assoluta con 41 punti?. Come ha fatto Matteo Ricci a superare Isa Domina?. Quali sono stati i vincitori della gara sulla distanza?. Perché i margini di punteggio sono stati così minimi?.? In Breve Andrea Freschi vince la prima categoria con 39 punti davanti a Nardella e Perini.. Matteo Ricci batte Isa Domina in seconda categoria con 36 punti dopo il parziale.. Vincenzo Minzoni ottiene il miglior netto assoluto con 41 punti all'Adriatic Golf.. Mellina e Nardozza vincono la Bellettini Hotel Golf Cup con 35 colpi totali.. Simone Santovito ha conquistato la vittoria alla Spatoloni Cup – Ettore & Friends a Cervia, chiudendo le 18 buche del campo da campionato con un punteggio di 74 colpi, appena due sopra il par.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spatoloni Cup a Cervia: Santovito sul gradino più alto con 74 colpi

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