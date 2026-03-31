Duathlon Punta Secca Gambitta e Tomasini sul gradino più alto

Domenica si è svolto il Duathlon Sprint Punta Secca, evento organizzato dal Magma Team in una località della costa ragusana nota per essere stata scelta come scenario delle opere di Camilleri e della serie televisiva del commissario Montalbano. La competizione ha visto i partecipanti affrontare le diverse prove lungo il percorso della zona, attirando appassionati e sportivi locali. Alla fine, i trionfatori sono stati Gambitta e Tomasini, che si sono aggiudicati il primo posto.

Primo assoluto tra gli uomini il catanese Daniele Gambitta (Magma Team), che ha tagliato il traguardo, allestito in piazza del Faro, in 1h00'02” Nel suggestivo scenario di Punta Secca, perla della costa ragusana resa celebre dalla fiction del commissario Montalbano e dai romanzi di Andrea Camilleri, domenica è andato in scena il Duathlon Sprint Punta Secca, organizzato dal Magma Team. L’evento, inserito nel calendario del Comitato regionale Sicilia della Federazione Italiana Triathlon, ha richiamato atleti e appassionati da tutta l’Isola, coniugando sport e valorizzazione del territorio e trasformando i luoghi iconici del borgo marinaro, che fa parte del Comune di Santa Croce Camerina, in un palcoscenico naturale di grande fascino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Duathlon Punta Secca, Gambitta e Tomasini sul gradino più alto Articoli correlati Campionati Regionali, Danza Sportiva: due piccoli campioni sanniti sul gradino più alto del podioGrande emozione a Giugliano dove si sono svolti i campionati regionali FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva). Milano Cortina, ghiaccio d’Oro: l’Italia demolisce gli USA e sale sul gradino più alto del podioMilano Cortina, Davide Ghiotto e compagni dominano la finale olimpica contro gli americani Il ghiaccio italiano torna a brillare del… Il ghiaccio...