Spagna perfino Sánchez l’ha capito | l’Europa deve difendersi da sola

Il governo spagnolo ha annunciato la richiesta di un rafforzamento delle capacità militari dell’Unione Europea, evidenziando la necessità di un’azione autonoma e credibile in ambito di difesa. Questa decisione arriva dopo mesi di attenzione mediatica e di dibattiti politici interni, con il paese che si è progressivamente avvicinato a posizioni più orientate alla sicurezza europea. La proposta mira a rafforzare la cooperazione tra gli stati membri in materia di difesa comune.

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Roma, 13 mag – Alla fine ci è arrivato anche il governo di Pedro Sánchez. La Spagna, il Paese trasformato negli ultimi mesi in una specie di idolo delle sinistre “pacifiste” occidentali, oggi chiede che l’Unione Europea si doti di una propria capacità militare, autonoma e credibile. A dirlo non è un falco dell’Est europeo, non è un conservatore atlantista, non è un ministro polacco o baltico abituato a ragionare in termini di deterrenza sul confine russo. A dirlo è José Manuel Albares, ministro degli Esteri del governo socialista spagnolo, intervistato da Politico alla vigilia del Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea a Bruxelles. La frase più significativa è questa: “ Non possiamo svegliarci ogni mattina chiedendoci cosa farà l’America.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Spagna, perfino Sánchez l’ha capito: l’Europa deve difendersi da sola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Europa si prepara a difendersi da sola. Ecco comeL’Europa studia un piano per difendersi da attacchi esterni in uno scenario in cui Washington abbia ritirato le proprie truppe dal continente. LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli deve difendersi da Norris, Leclerc ha ripreso VerstappenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47° giro/57 Leclerc sorpassa Verstappen all’interno, ma l’olandese ripassa all’esterno! 46° giro/57 E in... Argomenti più discussi: Sánchez premia Francesca Albanese, e la Spagna trasforma una decorazione in un messaggio politico all’Europa; Spagna, perfino Sánchez l’ha capito: l’Europa deve difendersi da sola. Media: 'Un'email del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato'. Sanchez: 'Valgono solo atti formali' - Notizie reddit Il falso mito del miracolo Sánchez: l'Italia resta molto più solidaLa Spagna di Pedro Sánchez (in foto) è spesso raccontata come il nuovo modello europeo. Soprattutto quando governa il centrodestra. Una narrazione già vista ai tempi del presunto miracolo Zapatero con ... ilgiornale.it In Spagna tutti anticolonialisti con il colonialismo degli altriDurante il suo viaggio in Messico, Isabel Díaz Ayuso del Partito popolare spagnolo ha osannato l’ispanità e il meticciato, virtù che nei paesi ex coloniali risultano essere di estrema destra. Così pri ... ilfoglio.it