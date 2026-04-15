L’Europa si prepara a difendersi da sola Ecco come

L’Europa sta mettendo a punto un piano per rafforzare la propria difesa in risposta a possibili minacce esterne, in un momento in cui gli Stati Uniti hanno deciso di ritiro delle truppe dal continente. La strategia mira a garantire maggiore autonomia militare e sicurezza senza affidarsi esclusivamente a alleanze esterne. Le autorità europee stanno valutando diverse opzioni operative e militari per assicurare la protezione dei propri territori.

L’Europa studia un piano per difendersi da attacchi esterni in uno scenario in cui Washington abbia ritirato le proprie truppe dal continente. Un’inchiesta del Wall Street Journal rivela gli sforzi di alcuni funzionari europei, con la Germania in un ruolo di leadership, per costruire quella che potrebbe definirsi una “Nato europea”: non un’architettura rivale a quella esistente, ma un meccanismo per mantenere una deterrenza credibile, fondata su capacità operative convenzionali solide e su una componente nucleare europea, qualora gli Stati Uniti non possano o non vogliano difendere i propri partner, come il presidente statunitense Donald Trump ha più volte minacciato di fare.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Europa si prepara a difendersi da sola. Ecco come Israël-Palestine : Les Origines du Choc Notizie correlate L’Europa si pavoneggia però conferma: da sola è inutileIeri sera si è tenuto a Bruxelles il vertice informale dei capi di Stato e di governo dell’Unione europea, convocato dal presidente del Consiglio... La strategia militare Usa: L'Europa si difenda da solaLa NDS 2026 chiarisce che la riduzione dell'impegno diretto statunitense in Europa configura una ridefinizione delle responsabilità all'interno... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Orbán o Magyar? L'Ue si prepara alla politica del veto o al reset; Trump attacca Meloni, Usa-Iran verso nuovi colloqui. Il piano dell'Europa per Hormuz; Così la Germania si prepara alla Terza Guerra Mondiale; Paura mortale: l'UE esamina le norme sui fuochi d'artificio per gli animali. L’Europa si prepara a difendersi da sola. Ecco comeLa minaccia di Donald Trump e le crisi recenti hanno riattivato un dibattito mai sopito. L’Europa studia una risposta concreta per ... formiche.net Usa-Iran, nuovi negoziati in vista. Trump: Presto novità. Europa prepara piano per Hormuz(Adnkronos) - Stati Uniti e Iran verso il secondo round di negoziati per porre fine alla guerra. Intanto, l'Europa si prepara a intervenire per favorire la riapertura lo Stretto di Hormuz, paralizzato ... notizie.it Il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, ha lanciato un appello all’Europa affinché presti maggiore attenzione alle aree interne della Sicilia. #perte #blogsicilia #notizie - facebook.com facebook Tokyo sta riuscendo dove il resto del mondo, Stati Uniti ed Europa compresi, ha fallito: ridurre la percentuale delle importazioni di elementi chimici cruciali da Pechino. C'entra un enorme giacimento sottomarino scoperto in un'isola remota x.com