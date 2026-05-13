Spagna 100mila docenti in piazza | sciopero totale nelle scuole

In Spagna, circa 100.000 insegnanti sono scesi in piazza per uno sciopero totale nelle scuole. La protesta riguarda gli aumenti salariali, che sono stati superiori a quelli riconosciuti al personale di polizia. Le trattative tra sindacati e governo sono state influenzate dall’esclusione di alcuni sindacati radicali. La mobilitazione ha coinvolto vari livelli del settore scolastico, manifestando insoddisfazione per le decisioni prese finora.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Perché gli aumenti per la polizia hanno superato quelli dei docenti?. Come influirà l'esclusione dei sindacati radicali sul futuro delle trattative?. Quali rischi corre il sistema scolastico con la crescita demografica prevista?. Perché il 95% dei docenti ha rifiutato l'accordo del governo?.? In Breve Investimenti in Catalogna al 4% del Pil contro l'obiettivo del 6% previsto.. 95% dei docenti consultati da USTEC ha votato contro l'accordo di Salvador Illa.. Aumento proposto di 20 euro mensili iniziali con 200 euro a regime.. Proiezioni demografiche prevedono 10 milioni di abitanti catalani nei prossimi vent'anni..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spagna, 100mila docenti in piazza: sciopero totale nelle scuole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Regione, stanziati 100mila euro per l'educazione alimentare nelle scuole sicilianeIl governo Schifani ha stanziato 100 mila euro per progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nelle... Europa 2026: la sfida dei docenti per riportare l’Unione nelle scuole? Punti chiave Come può la scuola trasformare l'Europa da burocrazia a esperienza vissuta? Cosa prevede concretamente la proposta per la Settimana...