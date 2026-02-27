Regione stanziati 100mila euro per l' educazione alimentare nelle scuole siciliane

La regione ha approvato uno stanziamento di 100 mila euro destinato a progetti di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia. Il governo ha deciso di investire questa somma per promuovere attività mirate a sensibilizzare studenti e insegnanti sui temi legati all’alimentazione e alla salute. Le risorse saranno distribuite alle scuole della regione.

