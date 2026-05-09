Europa 2026 | la sfida dei docenti per riportare l’Unione nelle scuole
Nel 2026, l’Europa si prepara a lanciare una serie di iniziative volte a coinvolgere maggiormente gli studenti nelle tematiche europee. Tra le proposte c’è un’attenzione particolare alle scuole, con l’obiettivo di trasformare l’esperienza europea in qualcosa di più pratico e meno burocratico. Una delle misure previste è la creazione di una Settimana dedicata alla cittadinanza attiva, con attività e programmi specifici rivolti agli studenti.
? Punti chiave Come può la scuola trasformare l'Europa da burocrazia a esperienza vissuta?. Cosa prevede concretamente la proposta per la Settimana della cittadinanza attiva?. Perché il 2026 rappresenta un momento simbolico per le democrazie europee?. Chi guiderà il percorso per portare i diritti umani nelle aule?.? In Breve Proposta Settimana europea della cittadinanza attiva in concomitanza con il 9 maggio.. Ricorrenza 2026 celebra quarant'anni dall'ingresso di Portogallo e Spagna nella Comunità.. Simulazioni parlamentari e gemellaggi digitali previsti per i laboratori civici scolastici.. Presidente Romano Pesavento propone percorsi contro la percezione burocratica dell'Unione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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