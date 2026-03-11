sal da vinci diventa protagonista di un breve anime virale

Negli ultimi giorni, il web è stato coinvolto in un fenomeno inaspettato che mette insieme la musica napoletana e l’animazione giapponese. Sal Da Vinci è diventato protagonista di un breve anime virale, attirando l’attenzione di molti utenti che hanno condiviso e commentato il video. L’evento ha suscitato interesse tra appassionati di entrambi i settori, creando un ponte tra due culture molto diverse.

Negli ultimi giorni il web è stato travolto da un fenomeno curioso e sorprendente che unisce due mondi apparentemente lontanissimi: la musica napoletana e l’animazione giapponese. Il protagonista è Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Per sempre sì”. Un video diffuso sui social ha trasformato il brano in qualcosa di completamente nuovo: una versione cantata in giapponese che sembra la sigla di apertura di un anime. Il risultato è diventato virale in poche ore, dando vita a un piccolo cortometraggio animato e a una serie di meme che hanno conquistato sia gli appassionati di musica italiana sia gli otaku. La... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

