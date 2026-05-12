Sal Da Vinci conquista il mondo | Napoli trionfa all’Eurovision e diventa virale sui social

Il cantante partenopeo è stato scelto come rappresentante italiano all’Eurovision 2026. La vittoria di Napoli nel contest musicale internazionale ha attirato l’attenzione sui social media, dove il suo nome è diventato uno dei trend più discussi. La partecipazione dell’artista, originario di una città famosa per la musica e la cultura, ha suscitato grande interesse tra gli utenti online e gli appassionati di musica.

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