Caivano | lo spaccio nel centro storico Carabinieri arrestano 3 persone

Nel centro storico di Caivano, i carabinieri hanno arrestato tre persone nell’arco di poche ore. Durante le operazioni sono state sequestrate dosi di cocaina e crack, oltre a denaro contante e materiali utilizzati per il confezionamento delle sostanze. Le forze dell’ordine hanno inoltre individuato e fermato i sospetti coinvolti nello spaccio di droga.

