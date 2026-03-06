Il business dello spaccio si sposta nel centro storico | arrestate tre persone

Nel centro storico di Caivano, i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio e arrestato tre persone nelle ultime ore. L’operazione ha portato alla cattura di individui coinvolti nell’attività illegale. Le forze dell’ordine hanno portato a termine i provvedimenti di fermo, interrompendo temporaneamente le attività illecite nella zona.

Smantellata una piazza di spaccio nel centro storico di Caivano. I carabiniere, nelle scorse ore, hanno tratto in arresto tre persone. Il primo a finire in manette - poi, posto ai domiciliari - per spaccio e detenzione di droga è un 34enne già noto alle forze dell’ordine, beccato mentre cedeva una dose in cambio di soldi. Inutile il tentativo di fuga, con i militari che lo hanno raggiunto e perquisito: possedeva 6 involucri di cocaina e 240euro in banconote di piccolo taglio. Finale differente per un 40enne e un 21enne, entrambi noti alle forze dell’ordine, arrestati anche loro per spaccio e detenzione di droga. I due si trovavano all’interno di un basso tra le vie del centro storico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Caivano: lo spaccio nel centro storico. Carabinieri arrestano 3 persone

Spaccio e tentato scippo a un americano: tre arresti nel centro storicoAltri tre arresti nelle scorse ore nel centro storico per due episodi distinti, il primo avvenuto nei pressi di vico del Fornaro e il secondo alla...

Tutto quello che riguarda Il business dello spaccio si sposta nel....

Temi più discussi: Movida e il business della droga del palloncino: cos'è e quanto pesa nella nuova geografia dello spaccio romano; Trastevere, spaccio tra i vicoli della movida. Poliziotti accerchiati dagli amici dei pusher; Sudmilano - I parroci sull’emergenza droga: Si intreccia con la povertà; I fratelli Gualtieri e la rete dello spaccio a gestione familiare: dai domiciliari servivano decine di clienti al giorno.

Il business dello spaccio si sposta nel centro storico: arrestate tre personeSmantellata una piazza di spaccio nel centro storico di Caivano. I carabiniere, nelle scorse ore, hanno tratto in arresto tre persone. Il primo a finire in manette - poi, posto ai domiciliari - per sp ... napolitoday.it

Le gerarchie e le regole dello spaccio a Cirò: un «mutuo soccorso» tra pusher e il divieto assoluto del manioIl divieto di acquistare droga fuori dal mercato cirotano e la riorganizzazione del gruppo dopo un'operazione: «La bianca te la vedi tu» ... corrieredellacalabria.it

Lo chef apre al Corinthia di Roma e riflette sul futuro dell’alta ristorazione: “Non esiste un vero modello di business”. E sul caso Noma: “Gli stage C’è un problema” - facebook.com facebook

È finita la belle époque degli Emirati e dell’Arabia Saudita A rischio il business dei viaggi e del lusso: 100 milioni di presenze nel 2025: saranno solo un ricordo Paolo,Valentino, @Corriere x.com