Spacciatore 25enne arrestato in Largo Erfurt

Nel pomeriggio dell’11 maggio, la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 25 anni in Largo Erfurt dopo averlo osservato a lungo e aver effettuato alcuni appostamenti. L’operazione si è conclusa con il fermo dell’individuo, ritenuto coinvolto nel traffico di cocaina. L’arresto si inserisce in un’indagine più ampia sulla diffusione di sostanze stupefacenti nella zona.

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La Squadra Mobile ha arrestato, nel pomeriggio dell’11 maggio, dopo una serie di appostamenti, un altro spacciatore di cocaina. Il soggetto è un cittadino albanese di 25 anni, incensurato ed in regola sul territorio nazionale, che da alcuni giorni era monitorato dagli investigatori per una serie.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Spacciatore aggredisce gli agenti: arrestatoUno spacciatore albanese di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia locale di Cesenatico. Terni: arrestato spacciatore, sequestrati 10mila euroUn uomo di 37 anni, originario della Dominicana, è stato arrestato a Terni dopo un’operazione della squadra mobile.