A Terni, la squadra mobile ha arrestato un uomo di 37 anni proveniente dalla Repubblica Dominicana. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 10.000 euro in contanti. L’arresto è stato effettuato nel corso di un’indagine legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo si trovava in un’abitazione della città al momento dell’intervento.

Un uomo di 37 anni, originario della Dominicana, è stato arrestato a Terni dopo un’operazione della squadra mobile. L’intervento si è svolto in viale Brin, dove sono stati sequestrati oltre diecimila euro e diverse sostanze stupefacenti. La polizia ha agito lunedì 9 marzo 2026, fermando il soggetto mentre tentava di cedere droga a una donna segnalata come consumatrice. L’indagine ha portato al ritrovamento di circa duecento grammi di stupefacenti nella sua abitazione. Tra i reperti vi erano cocaina, ketamina e hashish, oltre al denaro contante ritenuto provento dello spaccio. Contro l’uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni: arrestato spacciatore, sequestrati 10mila euro

